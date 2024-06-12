ГУР атакувало ресурси держорганів та аеропортів РФ - джерело

Фахівці Головного управління розвідки Міноборони у так званий «день Росії» здійснюють кібератаку на російські ресурси державної влади, а також російські аеропорти, внаслідок чого затримується низка авіарейсів.﻿ З посиланням на обізнаного співрозмовника у розвідці, повідомляє Укрінформ.

«Здійснюються атаки на ресурси аеропорту «Домодєдово», саратівського аеропорту «Гагарін» та аеропорту в м. Южно-Сахалінск. Унаслідок атаки затримуються авіарейси, зокрема пасажири не можуть вилетіти в Сочі, Бодрум, Москву. Натомість літаки перенаправляють на запасні аеродроми в Самару або Ульянівськ» , - повідомило джерело агентства.

Також співробітники української розвідки встановили контроль над державним сервером офіційного сайту держдуми Ставропольського краю РФ та розмістили банер, на якому зображено красну площу з українськими прапорами та написом «Держитесь, ми вас освободим!». Пізніше сервер було виведено з ладу.

Крім того, ГУР атакувало сервери Ради федерації федерального зібрання РФ і сервер органів державної влади Росії.