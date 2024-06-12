ГУР атаковало ресурсы госорганов и аэропортов РФ - источник

Специалисты Главного управления разведки Минобороны в так называемый «день России» осуществляют кибератаку на российские ресурсы государственной власти, а также российские аэропорты, в результате чего задерживается ряд авиарейсов. Со ссылкой на осведомленного собеседника в разведке, сообщает Укринформ.

«Совершаются атаки на ресурсы аэропорта Домодедово, саратовского аэропорта Гагарин и аэропорта в г. Южно-Сахалинск. В результате атаки задерживаются авиарейсы, в том числе пассажиры не могут вылететь в Сочи, Бодрум, Москву. Самолеты же перенаправляют на запасные аэродромы в Самару или Ульяновск» , - сообщил источник агентства.

Также сотрудники украинской разведки установили контроль над государственным сервером официального сайта госдумы Ставропольского края РФ и разместили баннер, на котором изображена красная площадь с украинскими флагами и надписью «Держитесь, мы вас освободим!». Позже сервер был выведен из строя.

Кроме того, ГУР атаковало серверы Совета Федерации федерального собрания РФ и сервер органов государственной власти России.