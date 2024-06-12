Укроборонпром запускає спільне підприємство з американською Amentum Servic

АТ "Українська оборонна промисловість" (УОП) підписало Меморандум про наміри створити спільне підприємство з американською Amentum Services, Inc - однією з провідних компаній у сфері глобального проєктування, управління проєктами та інтеграції рішень. З посиланням на пресслужбу УОП, повідомляє Економічна правда.

Йдеться про потенційну співпрацю щодо відновлення та технічного обслуговування бронетехніки американського виробництва, пояснили в компанії.

"Раніше представники Amentum Services, Inc відвідали підприємства Укроборонпрому, оцінили їх наявні можливості, технічну базу та потенціал.

Вітчизняні зброярі чекають від нових партнерів допомоги з отриманням технічної документації, обладнання та запчастин, які стануть в пригоді під час ремонту та техобслуговування бойових броньованих машин виробництва США" , - йдеться у повідомленні.

Від УОП меморандум підписав генеральний директор Герман Сметанін, від Amentum Services, Inc - Джо Данавей, президент з виконавчих операцій підрозділу критичних місій.