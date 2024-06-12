Укроборонпром запускает совместное предприятие с американской Amentum Servic

АО "Украинская оборонная промышленность" (УОП) подписало Меморандум о намерениях создать совместное предприятие с американской Amentum Services, Inc - одной из ведущих компаний в сфере глобального проектирования, управления проектами и интеграции решений.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу УОП, сообщает Экономическая правда.

Речь идет о потенциальном сотрудничестве по восстановлению и техническому обслуживанию бронетехники американского производства, пояснили в компании.

"Ранее представители Amentum Services, Inc посетили предприятия Укроборонпрома, оценили их имеющиеся возможности, техническую базу и потенциал.

Отечественные оружейники ждут от новых партнеров помощи с получением технической документации, оборудования и запчастей, которые пригодятся при ремонте и техобслуживании боевых бронированных машин производства США" , - говорится в сообщении.

От УОП меморандум подписал генеральный директор Герман Сметанин, от Amentum Services, Inc - Джо Данавей, президент по исполнительным операциям подразделения критических миссий.