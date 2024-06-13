Сили оборони вдарили з HIMARS по позиціях росіян під Бєлгородом - ЗМІ

Українські сили вдарили по позиціях російських військ у Бєлгородській області з американської реактивної артилерійської системи HIMARS у вівторок, 11 червня. Про це з посиланням на своє джерело заявило російське видання Astra.

Удар завдали по позиціях ворога в районі селища Борисівка, що розташоване за 18 кілометрів від російсько-українського кордону. У результаті цієї атаки загинули семеро російських військовослужбовців.

"Атака, за повідомленням джерела, здійснювалася двома ракетами, імовірно, з РСЗВ HIMARS. Пошкоджено дев'ять будинків, п'ять легковиків й одну вантажівку, що належить військовим" , - мовиться в повідомленні.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков того ж дня в Telegram повідомив про обстріл Борисівки. Тоді він запевняв, що мирні жителі не постраждали.