Силы обороны ударили с HIMARS по позициям россиян под Белгородом - СМИ

Украинские силы ударили по позициям российских войск в Белгородской области из американской реактивной артиллерийской системы HIMARS во вторник, 11 июня. Об этом со ссылкой на источник заявило российское издание Astra.

Удар нанесли по позициям врага в районе поселка Борисовка, расположенном в 18 километрах от российско-украинской границы. В результате этой атаки погибли семь российских военнослужащих.

"Атака, по сообщению источника, осуществлялась двумя ракетами, предположительно, из РСЗО HIMARS. Повреждены девять домов, пять легковушек и один грузовик, принадлежащий военным" , - говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в тот же день в Telegram сообщил об обстреле Борисовки. Тогда он уверял, что мирные жители не пострадали.