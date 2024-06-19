РФ збирається відправляти на війну не тільки зеків, а й обвинувачених та підозрюваних - ЦНС

Російська влада планує відправляти на війну проти України обвинувачених та підозрюваних у злочинах, оскільки засуджені у російських в'язницях вже закінчуються﻿. З посиланням на Центр національного спротиву, повідомляє Ділова столиця.

За інформацією ЦНС, керівництво Слідчого комітету РФ та Міністерство оборони розпочало реалізацію ще однієї схеми наповнення рядів окупаційної армії. Йдеться про те, що тепер змушуватимуть до підписання контракту із Міноборони обвинувачених і підозрюваних в обмін на припинення кримінальної справи "реабілітуючими підставами".

Поліцейські також "пропонуватимуть" вирушити на війну і людям, які перебувають під адміністративним наглядом. При цьому мають звітувати перед керівництвом за кількістю пропозицій і підписаних контрактів.

Як зазначили у Центрі нацспротиву, така схема вже працює у всіх регіонах РФ, включаючи й тимчасово окуповані території України. Саме українці стають першими "жертвами" такого нововведення.