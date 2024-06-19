РФ собирается отправлять на войну не только зэков, но и обвиняемых и подозреваемых - ЦНС

Российские власти планируют отправлять на войну против Украины обвиняемых и подозреваемых в преступлениях, поскольку осужденные в российских тюрьмах уже заканчиваются﻿. Со ссылкой на Центр национального сопротивления, сообщает Деловая столица.

По информации ЦНС, руководство Следственного комитета РФ и Министерство обороны приступило к реализации еще одной схемы наполнения рядов оккупационной армии. Идет речь о том, что теперь будут принуждать к подписанию контракта с Минобороны обвиняемых и подозреваемых в обмен на прекращение уголовного дела "реабилитирующими основаниями".

Полицейские также будут "предлагать" отправиться на войну и находящимся под административным надзором людям. При этом должны отчитываться перед руководством по количеству предложений и подписанных контрактов.

Как отметили в Центре нацсопротивления, подобная схема уже работает во всех регионах РФ, включая и временно оккупированные территории Украины. Именно украинцы становятся первыми "жертвами" такого новшества.