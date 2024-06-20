Генштаб: На Покровському напрямку триває 10 боїв

Кількість бойових зіткнень на фронті від початку доби зросла до 85, армія РФ продовжує активно діяти на Покровському напрямку, де на цей час триває 10 боїв.﻿ Про це йдеться у зведенні﻿ Генерального штабу Збройних сил України щодо оперативної інформації станом на 16:00 четверга, 20 червня.

«Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. Разом з тим, окупанти продовжують активно діяти на Покровському напрямку» , - зауважили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку армія РФ збільшила кількість атак до 13. Невдалі спроби покращити своє тактичне положення відповідно зросли до 10. Крім того, загарбники продовжують атакувати в районах Синьківки та Степової Новоселівки.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають п’ять атак ворога в районі Часового Яру. Російські військові діють за підтримки авіації – скинули керовану авіабомбу.

На Покровському напрямку наразі триває 10 боєзіткнень у районах Сокола, Воздвиженки, Калинового та Новоолександрівки. Ворог застосовує авіацію, бомбардувань п’ятьма КАБами зазнали Євгенівка і Вовче. Кількість сьогоднішніх наступальних та штурмових дій російських військових на напрямку зросла до 28.

На Курахівському напрямку на цей час триває бій. Ще один точиться в районі Костянтинівки на Времівському напрямку.

Сили оборони відбили ворожу атаку на Оріхівському напрямку, поблизу Малої Токмачки, та дві – на лівобережжі річки Дніпро, на Придніпровському.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.