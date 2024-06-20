Генштаб: На Покровском направлении продолжается 10 боев

Количество боевых столкновений на фронте с начала суток возросло до 85, армия РФ продолжает активно действовать на Покровском направлении, где в настоящее время продолжается 10 боев. Об этом говорится в сводке﻿ Генерального штаба Вооруженных сил Украины по оперативной информации по состоянию на 16:00 четверга, 20 июня.

«Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. Вместе с тем, оккупанты продолжают активно действовать на Покровском направлении» , - отметили в Генштабе.

На Купянском направлении армия РФ увеличила количество атак до 13. Неудачные попытки улучшить свое тактическое положение соответственно возросли до 10. Кроме того, захватчики продолжают атаковать в районах Синьковки и Степной Новоселовки.

На Краматорском направлении украинские защитники отбивают пять атак врага в районе Часового Яра. Российские военные действуют при поддержке авиации – сбросили управляемую авиабомбу.

На Покровском направлении продолжается 10 боестолкновений в районах Сокола, Воздвиженки, Калинового и Новоалександровки. Враг применяет авиацию, бомбардировка пятью КАБами подверглась Евгеновке и Волче. Число сегодняшних наступательных и штурмовых действий российских военных на направлении возросло до 28.

На Кураховском направлении в настоящее время продолжается бой. Еще один идет в районе Константиновки на Времивском направлении.

Силы обороны отразили вражескую атаку на Ореховском направлении, близ Малой Токмачки, и две – на левобережье реки Днепр, на Приднепровском.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.