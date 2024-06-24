Головне про споживчі кредити: що ви повинні знати перед оформленням

Споживчі кредити — це кошти, які позичає фінансова установа фізичній особі на її особисті потреби. На перший погляд, все зрозуміло та очевидно. Проте є чимало нюансів, на які варто звернути увагу, якщо ви вирішили взяти споживчий кредит. Саме про це ми й поговоримо детальніше.

Існує два типи споживчих кредитів:

Забезпечені — автокредит чи іпотека. Незабезпечені — готівка, видана фінансовою організацією.

Також кредити можуть бути короткостроковими та довгостроковими, тому варто враховувати, який з варіантів вам підійде. До того ж для отримання кредита з поганою кредитною історією можуть діяти додаткові обмеження. Банківські установи можуть взагалі відмовити в наданні кредиту в такому випадку. Мікрофінансові небанківські установи здебільшого лояльніші, але встановлюють більші відсоткові ставки та комісії.

Коли ви будете обирати установу для отримання кредиту, звертайте увагу на його реальну вартість. Тобто потрібно визначити номінальну річну процентну ставку, комісії кредитодавця та додаткові платежі. Наприклад, платежі за послуги кредитного посередника, нотаріуса, обовʼязкове пенсійне страхування тощо. Ця інформація має міститися в договорі та у паспорті установи, в якій ви плануєте брати кредит.

Як обрати тип погашення кредиту

Є дві головні схеми погашення кредиту — класична та ануїтетна. Обидві мають свої переваги та недоліки, тому варто підійти до вибору зважено:

Класична схема передбачає, що відсоткова ставка нараховується на залишок тіла кредиту. Тобто, якщо ви берете кредит на 100 000 грн зі ставкою 3%, то одразу нараховуватиметься 3000 грн. Коли тіло кредиту зменшиться до 50 000, нараховуватиметься 1500 грн, а коли залишиться 10 000 грн — 300 грн. Таким чином у класичній схемі перші платежі матимуть більші розміри, але поступово зменшуватимуться.

Ануїтетна схема передбачає однакову суму погашення продовж всього періоду сплати. Тобто ви щомісяця сплачуєте однакову суму, яка не змінюється та не перераховується (звісно, якщо не було прострочки за сплатою й не нараховані додаткові відсотки).

Також радимо звернути увагу на умови дострокового погашення. В деяких установах є штрафи та додаткові комісії за дострокове погашення кредиту. Відповідно, якщо ви вирішите завчасно повернути заборгованість, то заплатите більше, ніж якби оплачували щомісяця аж до закінчення дії договору. У більшості випадків все ж краще обирати кредитні організації, де дострокове погашення можливе без додаткових комісій.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance