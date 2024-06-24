Главное о потребительских кредитах: что вы должны знать перед оформлением

Потребительские кредиты — это средства, которые одалживает финансовое учреждение физическому лицу на его личные нужды. На первый взгляд, все понятно и очевидно. Однако есть немало нюансов, на которые стоит обратить внимание, если вы решили взять потребительский кредит. Именно об этом мы и поговорим подробнее.

Существует два типа потребительских кредитов:

Обеспеченные — автокредит или ипотека.

Необеспеченные — наличные, выданные финансовой организацией.

Также кредиты могут быть краткосрочными и долгосрочными, поэтому стоит учитывать, какой из вариантов вам подойдет. К тому же для получения кредита с плохой кредитной историей могут действовать дополнительные ограничения. Банковские учреждения могут вообще отказать в предоставлении кредита в таком случае. Микрофинансовые небанковские учреждения в основном более лояльны, но устанавливают большие процентные ставки и комиссии.

Когда вы будете выбирать учреждение для получения кредита, обращайте внимание на его реальную стоимость. То есть нужно определить номинальную годовую процентную ставку, комиссии кредитодателя и дополнительные платежи. Например, платежи за услуги кредитного посредника, нотариуса, обязательное пенсионное страхование и тому подобное. Эта информация должна содержаться в договоре и в паспорте учреждения, в котором вы планируете брать кредит.

Как выбрать тип погашения кредита

Есть две главные схемы погашения кредита — классическая и аннуитетная. Обе имеют свои преимущества и недостатки, поэтому стоит подойти к выбору взвешенно:

Классическая схема предполагает, что процентная ставка начисляется на остаток тела кредита. То есть, если вы берете кредит на 100 000 грн со ставкой 3%, то сразу будет начисляться 3000 грн. Когда тело кредита уменьшится до 50 000, будет начисляться 1500 грн, а когда останется 10 000 грн — 300 грн. Таким образом в классической схеме первые платежи будут иметь большие размеры, но постепенно будут уменьшаться.

Аннуитетная схема предусматривает одинаковую сумму погашения в течение всего периода оплаты. То есть вы ежемесячно платите одинаковую сумму, которая не меняется и не пересчитывается (конечно, если не было просрочки по уплате и не начислены дополнительные проценты).

Также советуем обратить внимание на условия досрочного погашения. В некоторых учреждениях есть штрафы и дополнительные комиссии за досрочное погашение кредита. Соответственно, если вы решите заблаговременно вернуть задолженность, то заплатите больше, чем если бы оплачивали ежемесячно вплоть до окончания действия договора. В большинстве случаев все же лучше выбирать кредитные организации, где досрочное погашение возможно без дополнительных комиссий.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance