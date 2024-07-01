Реструктуризація кредиту: як її оформити та коли це потрібно
Реструктуризація кредиту — це процес перегляду умов чинного кредитного договору між позичальником і кредитором з метою полегшення умов погашення боргу для позичальника, який зіткнувся з фінансовими труднощами. Давайте разом розберемося як відбувається цей процес.
Реструктуризація надає позичальнику декілька важливих переваг:
- По-перше, кредитна історія при цьому не погіршується.
- По-друге, зменшується щомісячний платіж за договором.
- По-третє, фінансова установа не нараховує штрафні санкції та відсотки.
Плюс зʼявляється можливість отримати кредит з простроченням, у якій в іншому випадку може відмовити банківська установа.
Існує кілька варіантів реструктуризації:
- продовження строку за користувацьким кредитом, що автоматично зменшує суму щомісячного платежу;
- скасування пені та штрафів;
- часткове списання боргу.
Іноді банки також можуть запропонувати інший шлях реструктуризації: позичальник достроково сплачує 10-15% заборгованості, а банківська установа знижує для нього відсоткову ставку. Часом це буває справді зручно та вигідно для позичальника.
Щоб оформити реструктуризацію, необхідно подати відповідну заяву до установи, у якій ви брали кредит. Бажано надати докази обставин, через які вам потрібна реструктуризація. Наприклад:
- медична довідка про хворобу;
- підтвердження втрати цінного майна;
- підтвердження звільнення з роботи та втрати джерела доходу;
- свідоцтво про смерть члена сімʼї тощо.
Щоб дізнатися точно, які документи необхідно підготувати, варто звернутися безпосередньо до установи, у якій ви отримали кредит. Якщо банк погодиться на реструктуризацію, потрібно буде підписати договір, у якому будуть описані нові умови кредитування. Обовʼязково уважно ознайомтеся з ними.
Здебільшого банки йдуть назустріч клієнту, якщо прохання про реструктуризацію боргу дійсно має обʼєктивні причини. Втім, у деяких випадках вам все ж можуть відмовити у цьому. Наприклад:
- у вас погана кредитна історія;
- ви маєте незадовільний фінансовий стан;
- докази тимчасових труднощів є недостатніми;
- ви мали попередні невдалі реструктуризації тощо.
Також деякі банки мають особливі внутрішні політики щодо управління ризиками, які істотно обмежують можливість надання послуги реструктуризації кредиту деяким категоріям позичальників у певних економічних умовах. Але звернутися до банку в будь-якому разі варто. Можливо, саме у вашому випадку можна без проблем оформити реструктуризацію й таким чином значно полегшити власні зобовʼязання перед кредитором. Альтернативним рішенням може стати перекредитування — отримання нового кредиту для закриття попереднього.
Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance