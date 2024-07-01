Реструктуризація кредиту: як її оформити та коли це потрібно

Реструктуризація кредиту — це процес перегляду умов чинного кредитного договору між позичальником і кредитором з метою полегшення умов погашення боргу для позичальника, який зіткнувся з фінансовими труднощами. Давайте разом розберемося як відбувається цей процес.

Реструктуризація надає позичальнику декілька важливих переваг:

По-перше, кредитна історія при цьому не погіршується.

По-друге, зменшується щомісячний платіж за договором.

По-третє, фінансова установа не нараховує штрафні санкції та відсотки.

Плюс зʼявляється можливість отримати кредит з простроченням, у якій в іншому випадку може відмовити банківська установа.

Існує кілька варіантів реструктуризації:

продовження строку за користувацьким кредитом, що автоматично зменшує суму щомісячного платежу;

скасування пені та штрафів;

часткове списання боргу.

Іноді банки також можуть запропонувати інший шлях реструктуризації: позичальник достроково сплачує 10-15% заборгованості, а банківська установа знижує для нього відсоткову ставку. Часом це буває справді зручно та вигідно для позичальника.

Щоб оформити реструктуризацію, необхідно подати відповідну заяву до установи, у якій ви брали кредит. Бажано надати докази обставин, через які вам потрібна реструктуризація. Наприклад:

медична довідка про хворобу;

підтвердження втрати цінного майна;

підтвердження звільнення з роботи та втрати джерела доходу;

свідоцтво про смерть члена сімʼї тощо.

Щоб дізнатися точно, які документи необхідно підготувати, варто звернутися безпосередньо до установи, у якій ви отримали кредит. Якщо банк погодиться на реструктуризацію, потрібно буде підписати договір, у якому будуть описані нові умови кредитування. Обовʼязково уважно ознайомтеся з ними.

Здебільшого банки йдуть назустріч клієнту, якщо прохання про реструктуризацію боргу дійсно має обʼєктивні причини. Втім, у деяких випадках вам все ж можуть відмовити у цьому. Наприклад:

у вас погана кредитна історія;

ви маєте незадовільний фінансовий стан;

докази тимчасових труднощів є недостатніми;

ви мали попередні невдалі реструктуризації тощо.

Також деякі банки мають особливі внутрішні політики щодо управління ризиками, які істотно обмежують можливість надання послуги реструктуризації кредиту деяким категоріям позичальників у певних економічних умовах. Але звернутися до банку в будь-якому разі варто. Можливо, саме у вашому випадку можна без проблем оформити реструктуризацію й таким чином значно полегшити власні зобовʼязання перед кредитором. Альтернативним рішенням може стати перекредитування — отримання нового кредиту для закриття попереднього.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance