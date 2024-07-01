Реструктуризация кредита: как ее оформить и когда это нужно

Кредитная реструктуризация — это процесс пересмотра условий действующего кредитного договора между лицом, получившим займ, и кредитором с целью облегчения условий погашения долга для этого лица, которое столкнулось с финансовыми трудностями. Давайте вместе разберемся как происходит этот процесс.

Реструктуризация предоставляет заемщику несколько важных преимуществ:

Во-первых, кредитная история при этом не ухудшается.

Во-вторых, уменьшается ежемесячный платеж по договору.

В-третьих, финансовое учреждение не начисляет штрафные санкции и проценты.

Плюс появляется возможность получить кредит с просрочкой, в которой в противном случае может отказать банковское учреждение.

Существует несколько вариантов реструктуризации:

продление срока по пользовательскому кредиту, что автоматически уменьшает сумму ежемесячного платежа;

отмена пени и штрафов;

частичное списание долга.

Иногда банки также могут предложить другой путь реструктуризации: заемщик досрочно оплачивает 10-15% задолженности, а банковское учреждение снижает для него процентную ставку. Иногда это бывает действительно удобно и выгодно для заемщика.

Чтобы оформить реструктуризацию, необходимо подать соответствующее заявление в учреждение, в котором вы брали кредит. Желательно предоставить доказательства обстоятельств, по которым вы хотите воспользоваться возможностью реструктуризации. Например:

медицинская справка о болезни;

подтверждение потери ценного имущества;

подтверждение увольнения с работы и потери источника дохода;

свидетельство о смерти члена семьи и тому подобное.

Чтобы узнать, какие конкретно документы необходимо подготовить, стоит обратиться непосредственно в учреждение, в котором вы получили кредит. Если банк согласится на реструктуризацию, нужно будет подписать договор, в котором будут описаны новые условия кредитования. Обязательно внимательно ознакомьтесь с ними.

В большинстве случаев банки идут навстречу клиенту, если просьба о реструктуризации долга действительно имеет объективные причины. Впрочем, в некоторых случаях вам все же могут отказать в этом. Например:

у вас плохая кредитная история;

у вас неудовлетворительное финансовое состояние;

доказательства временных трудностей недостаточны;

вы имели предыдущие неудачные реструктуризации и тому подобное.

Также некоторые банки имеют особые внутренние политики по управлению рисками, которые существенно ограничивают возможность предоставления услуги реструктуризации кредита некоторым категориям заемщиков в определенных экономических условиях. Но обратиться в банк в любом случае стоит. Возможно, именно в вашем случае можно без проблем оформить реструктуризацию и таким образом значительно облегчить собственные обязательства перед кредитором. Альтернативным решением может стать перекредитование — получение нового кредита для закрытия предыдущего.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance