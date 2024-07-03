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НАЗК знайшло у прокурора Вербицького підозрілих активів на 29 млн грн

НАЗК знайшло у прокурора Вербицького підозрілих активів на 29 млн грн
Фото: gp.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього заступника Генерального прокурора України, що свідчать про його незаконне збагачення на майже 29 млн грн.﻿ З посиланням на дані НАЗК, повідомляє Українська правда.

Йдеться про звільненого нещодавно заступника генпрокурора Дмитра Вербицького. Під час моніторингу йогоспособу життя НАЗК встановило, що за його дорученням пов’язані з ним особи отримали вартісні автомобілі і нерухомість.

Відомство навело перелік таких активів:

  • автомобіль LEXUS ES 300H вартістю понад 960 тис. грн,
  • автомобіль LEXUS NX 300H вартістю понад 480 тис. грн,
  • автомобіль PORSCHE MACAN T вартістю 3,5 млн грн,
  • будинок та земельна ділянка в Києві вартістю 16,3 млн грн,
  • будинок та земельна ділянка в Одесі вартістю 10 млн грн,
  • квартира та земельна ділянка в Туреччині вартістю 3,9 млн грн.

Крім того, НАЗК не змогло встановити законних джерел походження у службовця понад 2 млн грн, а також криптовалюти Tether.

Матеріали стосовно ексзаступника генпрокурора направили до Національного антикорупційного бюро України для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування.

1 липня генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення за власним бажанням свого заступника Дмитра Вербицького, проти якого НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення.

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