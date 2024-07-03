НАПК нашло у прокурора Вербицкого подозрительных активов на 29 млн грн
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения в действиях бывшего заместителя Генерального прокурора Украины, свидетельствующие о его незаконном обогащении на почти 29 млн грн. Со ссылкой на данные НАПК, сообщает Украинская правда.
Речь идет об уволенном недавно заместителе генпрокурора Дмитрии Вербицком. Во время мониторинга его образа жизни НАПК установило, что по его поручению связанные с ним лица получили дорогие автомобили и недвижимость.
Ведомство привело перечень таких активов:
- автомобиль LEXUS ES 300H стоимостью более 960 тыс. грн,
- автомобиль LEXUS NX 300H стоимостью более 480 тыс. грн,
- автомобиль PORSCHE MACAN T стоимостью 3,5 млн грн,
- дом и земельный участок в Киеве стоимостью 16,3 млн грн,
- дом и земельный участок в Одессе стоимостью 10 млн грн,
- квартира и земельный участок в Турции стоимостью 3,9 млн грн.
Кроме того, НАПК не смогло установить законных источников происхождения у служащего более 2 млн грн, а также криптовалюты Tether.
Материалы в отношении экс-заместителя генпрокурора направили в Национальное антикоррупционное бюро Украины для присоединения их к материалам уголовного производства и проведения досудебного расследования.
1 июля генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию своего заместителя Дмитрия Вербицкого, против которого НАБУ начало уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения.