Українські військові збили російський Су-25 на Донеччині – "Хортиця"

На Покровському напрямку 19 липня українські військові збили російський бойовий літак Су-25, який намагався обстрілювати позиції підрозділів Сил оборони.﻿﻿ Про це заявили в ОСУВ "Хортиця", повідомляє Українська правда.

"Воїни-зенітники з окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка знищили черговий штурмовик Су-25, який вже палає в степах українського Донбасу" , – йдеться в повідомленні.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 19 липня, РФ втратила﻿ в Україні 316 літак.