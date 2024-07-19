Украинские военные сбили российский Су-25 на Донетчине – "Хортица"

На Покровском направлении 19 июля украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны.﻿ Об этом заявили в ОСУВ "Хортица", сообщает Украинская правда.

"Воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили очередной штурмовик Су-25, который уже пылает в степях украинского Донбасса" , – говорится в сообщении.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 19 июля, РФ потеряла﻿ в Украине 316 самолетов.