Украинские военные сбили российский Су-25 на Донетчине – "Хортица"
На Покровском направлении 19 июля украинские военные сбили российский боевой самолет Су-25, который пытался обстреливать позиции подразделений Сил обороны. Об этом заявили в ОСУВ "Хортица", сообщает Украинская правда.
"Воины-зенитчики из отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили очередной штурмовик Су-25, который уже пылает в степях украинского Донбасса", – говорится в сообщении.
По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 19 июля, РФ потеряла в Украине 316 самолетов.