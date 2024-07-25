РФ вдарила "Шахедами" по півдню Одещини: двоє постраждалих

У ніч на 25 липня російські війська атакували безпілотниками Shahed Ізмаїльський район Одеської області. Відомо про двох постраждалих, одного з них госпіталізували.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Внаслідок обстрілу відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу" , – йдеться в повідомленні.

Також внаслідок падіння уламків на приватний будинок травмовані дві людини.

"Одна людина госпіталізована до медзакладу в стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу" , – повідомили в ОВА.

Нагадаємо, уночі Україну атакували﻿ російські "Шахеди". Основними напрямками удару були південь Одеської області та центральні регіони.