РФ вдарила "Шахедами" по півдню Одещини: двоє постраждалих
У ніч на 25 липня російські війська атакували безпілотниками Shahed Ізмаїльський район Одеської області. Відомо про двох постраждалих, одного з них госпіталізували.
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок обстрілу відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу", – йдеться в повідомленні.
Також внаслідок падіння уламків на приватний будинок травмовані дві людини.
"Одна людина госпіталізована до медзакладу в стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу", – повідомили в ОВА.
Нагадаємо, уночі Україну атакували російські "Шахеди". Основними напрямками удару були південь Одеської області та центральні регіони.