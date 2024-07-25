РФ ударила "Шахедами" по югу Одесчины: двое пострадавших

В ночь на 25 июля русские войска атаковали беспилотниками Shahed Измаильский район Одесской области. Известно о двух пострадавших, один из них госпитализирован.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"В результате обстрела произошло частичное разрушение административного здания с последующим возгоранием. Сотрудники ГСЧС оперативно ликвидировали пожар" , – говорится в сообщении.

Также в результате падения обломков на частный дом травмированы два человека.

"Один человек госпитализирован в медучреждение в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь" , – сообщили в ОВА.

Напомним, ночью Украину атаковали российские "Шахеды". Основными направлениями удара были юг Одесской области и центральные регионы.