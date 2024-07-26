Окупанти вдарили по енергооб'єктах у двох областях – "Укренерго"
У ніч на 26 липня російські війська вдарили по об'єктах енергетики у Житомирській та Чернігівській областях.
Про це повідомили в "Укренерго".
Через обстріл знеструмлювались побутові та промислові споживачі в окремих районах Житомирщини.
"На ранок енергоживлення більшості споживачів відновлено. Тривають ремонтні роботи", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, уночі ППО збила 20 безпілотників типу Shahed, якими РФ вдарили по Україні. Протиповітряна оборона працювала у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.