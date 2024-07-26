Оккупанты ударили по энергообъектам в двух областях – "Укрэнерго"
В ночь на 26 июля российские войска ударили по объектам энергетики в Житомирской и Черниговской областях.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
Из-за обстрела обесточивались бытовые и промышленные потребители в отдельных районах Житомирской области.
"На утро энергоснабжение большинства потребителей возобновлено. Продолжаются ремонтные работы", – говорится в сообщении.
Напомним, ночью ПВО сбило 20 беспилотников типа Shahed, которыми РФ ударили по Украине. Противовоздушная оборона работала в Херсонской, Сумской, Житомирской и Черниговской областях.