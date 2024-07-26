У Генштабі підтвердили удар по аеродрому "Саки" в Криму

Генеральний штаб ЗСУ заявив про нанесення удару по аеродрому "Саки" в окупованому Криму у ніч на 26 липня.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Генштабу у Facebook.

"Сьогодні вночі підрозділи ракетних військ Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках єдиного замислу завдали удару по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму.

Це один з оперативних аеродромів, які Росія використовує для контролю повітряного простору, зокрема акваторії Чорного моря, та завдання ударів авіаційними засобами ураження по українській території" , – зазначили в Генштабі.

Інформація про наслідки удару наразі уточнюють.

У Генштабі зазначили, що аеродром прикривали "сучасні" російські засоби ППО, які "вкотре не змогли захистити важливий військових об’єкт РФ".

Про вибухи в районі аеродрому "Саки" повідомляв﻿ Telegram-канал "Кримський вітер". За даними очевидців, було чутно вибухи внаслідок детонації боєприпасів.