В Генштабе подтвердили удар по аэродрому "Саки" в Крыму

Генеральный штаб ВСУ заявил о нанесении удара по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму в ночь на 26 июля.

Об этом говорится в сообщении Генштаба в Facebook.

"Сегодня ночью подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму.

Это один из оперативных аэродромов, которые Россия использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории" , – отметили в Генштабе.

Информация о последствиях удара уточняется.

В Генштабе отметили, что аэродром прикрывали "современные" российские средства ПВО, которые "не смогли защитить важный военный объект РФ".

О взрывах в районе аэродрома "Саки" сообщал Telegram-канал "Крымский ветер". По данным очевидцев, были слышны взрывы в результате детонации боеприпасов.