Близько 52% учасників програми єОселя — військові

Як нещодавно повідомили в пресслужбі Міністерства економіки України, впродовж першої половини 2024 року понад 4200 українських родин придбали житло за програмою єОселя. Зазначається, що 52% з них — це родини військових ЗСУ. Давайте разом проаналізуємо, яку нерухомість частіше купують за цією програмою.

У Мінекономіки зазначили, що у переважній більшості випадків учасники програми купують саме квартири в містах, а значно рідше — приватні будинки. Загалом за програмою цього року було придбано лише 180 приватних будинків. Решта — це житло в багатоквартирних будинках. Загальна сума виданих кредитів за програмою вже досягла суми в 7,2 млрд грн.

Стосовно представників інших професій серед учасників програми, крім військових, то їхня частка відносно невелика:

педагоги та науковці — 10%;

медики — 8%.

Решта осіб, які беруть участь у програмі, — це внутрішньо переміщені громадяни, ветерани війни та члени їхніх сімей, офіційно працевлаштовані в Україні особи не менше останніх шести місяців та інші категорії громадян. Нагадаємо, що програма єОселя передбачає можливість отримати іпотеку під 3% та під 7% в залежності від категорії особи, яка хоче отримати такий кредит на купівлю житла.

Разом з тим в Україні зростає й кількість отриманих грошових кредитів. Наприклад, кредити на карту на Курс Фінанс— це можливість отримати до 50 000 грн готівкою чи на карту з досить невеликими відсотками — від 0,01%. Але в будь-якому разі потрібно вивчати умови договору, щоб обрати оптимальний варіант з комфортними умовами.

Повертаючись до теми кредитування за програмою єОселя, зауважимо, що в Україні простежується доволі чіткий перелік «найпопулярніших» регіонів серед учасників програми:

Київська область;

місто Київ;

Львівська область.

Частіше українці беруть кредити на купівлю житла на вторинному ринку і рідше орієнтуються на новобудови, хоча такі випадки також є. Незначна частка учасників програми придбає житло ще на етапі забудови. Але це не надто популярний підхід через певну нестабільність ринку нерухомості. На жаль, через війну та економічні складнощі існують ризики, що забудовник призупинить будівництво на невизначений час або ж повністю його заморозить. В такій ситуації покупець може не отримати назад всю суму відшкодування. Натомість він і надалі повинен буде вносити платежі за умовами кредитного договору. Тому зараз більшість експертів схиляються до думки, що орієнтуватися слід саме на готові обʼєкти, а не вкладатися в майбутню забудову. Але вибір в будь-якому разі за самими учасниками програми єОселя.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance