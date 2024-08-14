Около 52% участников программы "єОселя" — военные

Как недавно сообщили в пресс-службе Министерства экономики Украины, в течение первой половины 2024 года более 4200 украинских семей приобрели жилье по программе «єОселя». Отмечается, что 52% из них — это семьи военных ВСУ. Давайте вместе проанализируем какую недвижимость чаще покупают по этой программе.

В Минэкономики отметили, что в подавляющем большинстве случаев участники программы покупают именно квартиры в городах, а значительно реже — частные дома. Всего по программе в этом году было приобретено только 180 частных домов. Остальные — это жилье в многоквартирных домах. Общая сумма выданных кредитов по программе уже достигла суммы в 7,2 млрд грн.

Относительно представителей других профессий среди участников программы, кроме военных, то их доля относительно невелика:

педагоги и ученые — 10%;

медики — 8%.

Остальные лица, участвующие в программе, — это внутренне перемещенные граждане, ветераны войны и члены их семей, официально трудоустроенные в Украине лица не менее последних шести месяцев и другие категории граждан. Напомним, что программа «єОселя» предусматривает возможность получить ипотеку под 3% и под 7% в зависимости от категории лица, которое хочет получить такой кредит на покупку жилья.

Вместе с тем в Украине растет и количество взятых денежных кредитов. Например, кредиты на карту на Курс Финанс — это возможность получить до 50 000 грн наличными или на карту с достаточно небольшими процентами — от 0,01%. Но в любом случае нужно изучать условия договора, чтобы выбрать оптимальный вариант с комфортными условиями.

Возвращаясь к теме кредитования по программе «єОселя», заметим, что в Украине прослеживается довольно четкий перечень «самых популярных» регионов среди участников программы:

Киевская область;

город Киев;

Львовская область.

Чаще украинцы берут кредиты на покупку жилья на вторичном рынке и реже ориентируются на новостройки, хотя такие случаи также есть. Незначительная доля участников программы приобретает жилье еще на этапе застройки. Но это не слишком популярный подход из-за определенной нестабильности рынка недвижимости. К сожалению, из-за войны и экономических сложностей существуют риски, что застройщик приостановит строительство на неопределенное время или полностью его заморозит. В такой ситуации покупатель может не получить обратно всю сумму возмещения. Вместо этого он и в дальнейшем должен будет вносить платежи по условиям кредитного договора. Поэтому сейчас большинство экспертов склоняются к мнению, что ориентироваться следует именно на готовые объекты, а не вкладываться в будущую застройку. Но выбор в любом случае за самими участниками программы єОселя.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance