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Українці зможуть отримати кредит на електроустановки на пільгових умовах

Українці зможуть отримати кредит на електроустановки на пільгових умовах

Просто зараз Україна перебуває в умовах сильного дефіциту електроенергії через ворожі обстріли енергетичних обʼєктів. Разом з тим через зростаючий попит стрімко ростуть ціни на джерела безперебійного та автономного живлення — від павербанків до сонячних панелей. Тому уряд пропонує запровадити програму пільгових кредитів для населення на сонячні панелі й інші домашні електроустановки. Давайте разом розберемося, що це за програма.

Ще на початку червня Кабмін затвердив «Порядок надання фінансової підтримки фізичним особам, які встановлюють генеруючі установки з альтернативних джерел енергії». У документі поміж іншим вказано, що підтримку зможуть отримати українці, які встановлять установки, що виробляють 1-10 кВт на годину. Крім того, можливо буде отримати до 150 млн грн на будівництво мініелектростанцій, які працюють на біопаливі, а також систем високоманеврових електростанцій, систем накопичення енергії тощо.

Втім, поки що немає чіткої інформації з приводу того, на яких умовах будуть видаватися ці кредити і чи вплине наявність прострочення за кредитом на можливості участь у програмі. Тому варто слідкувати за оновленнями інформації у цьому питанні.

Наразі подібні рішення є справді актуальними для населення. Просто зараз в багатьох регіонах України світло відсутнє по 12-14 годин на добу, від чого страждає як бізнес, так і приватні особи, яким складно планувати власну роботу та звичайне побутове життя в умовах регулярних планових чи аварійних відключень. Можливість придбати генеруючі установки на пільгових умовах дійсно може стати важливим кроком для боротьби з дефіцитом електроенергії, розвантажити загальноукраїнську систему генерації та розподілення. Ба більше, в перспективі в Україні можуть реалізувати програми продажу надлишкової енергії державі. Тобто громадянин фактично отримує електроенергію безкоштовно (не враховуючи початкові витрати та обслуговування власної системи), а надлишок може продавати державі й отримувати додаткові кошти.

Звісно, на реалізацію подібних програм потрібен час та відповідні ініціативи. Але той факт, що Кабмін вже працює у цьому напрямку, свідчить про позитивні зміни вже в осяжному майбутньому. Особливо актуальною програма кредитування на електроустановки буде для жителів приватних будинків, які мають змогу встановити все необхідне обладнання на власній території.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance

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