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Украинцы смогут получить кредит на электроустановки на льготных условиях

Украинцы смогут получить кредит на электроустановки на льготных условиях

Прямо сейчас Украина находится в условиях сильного дефицита электроэнергии из-за вражеских обстрелов энергетических объектов. Вместе с тем из-за растущего спроса стремительно растут цены на источники бесперебойного и автономного питания — от павербанков до солнечных панелей. Поэтому правительство предлагает ввести программу льготных кредитов для населения на солнечные панели и другие домашние электроустановки. Давайте вместе разберемся, что это за программа.

Еще в начале июня Кабмин утвердил «Порядок предоставления финансовой поддержки физическим лицам, которые устанавливают генерирующие установки из альтернативных источников энергии». В документе среди прочего указано, что поддержку смогут получить украинцы, которые установят установки, вырабатывающие 1-10 кВт в час. Кроме того, возможно будет получить до 150 млн грн на строительство миниэлектростанций, работающих на биотопливе, а также систем высокоманевренных электростанций, систем накопления энергии и тому подобное.

Впрочем, пока нет четкой информации по поводу того, на каких условиях будут выдаваться эти кредиты и повлияет ли наличие просрочки по кредиту на возможности участия в программе. Поэтому стоит следить за обновлениями информации в этом вопросе.

Сейчас подобные решения действительно актуальны для населения. Ведь сегодня во многих регионах Украины свет отсутствует по 12-14 часов в сутки, от чего страдает как бизнес, так и частные лица, которым сложно планировать свою работу и обычную бытовую жизнь в условиях регулярных плановых или аварийных отключений. Возможность приобрести генерирующие установки на льготных условиях действительно может стать важным шагом для борьбы с дефицитом электроэнергии, разгрузить всеукраинскую систему генерации и распределения. Более того, в перспективе в Украине могут реализовать программы продажи избыточной энергии государству. То есть гражданин фактически получает электроэнергию бесплатно (не учитывая начальные затраты и обслуживание собственной системы), а избыток может продавать государству и получать дополнительные средства.

Конечно, на реализацию подобных программ нужно время и соответствующие инициативы. Но тот факт, что Кабмин уже работает в этом направлении, свидетельствует о положительных изменениях уже в обозримом будущем. Особенно актуальной программа кредитования на электроустановки будет для жителей частных домов, которые могут установить все необходимое оборудование на собственной территории.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance

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