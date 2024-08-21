Відключення електрики сьогодні почнуться на пів години раніше – "Укренерго"

Відключення електрики у середу, 21 серпня, почнуться з 15:30, а не о 16:00 як було заплановано вчора.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

За даними компанії, 15:30 до 18:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме одна черга відключень. З 18:00 до 22:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень одночасно.

Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Раніше в "Укренерго" повідомили﻿, що у середу споживання електроенергії зросло на понад 1%, а у вівторок – на 2,2%.