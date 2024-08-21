Отключения электричества сегодня начнутся на полчаса раньше – "Укрэнерго"
Отключения электричества в среду, 21 августа, начнутся с 15:30, а не в 16:00, как было запланировано вчера.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
По данным компании, с 15:30 до 18:00 и с 22:00 до 24:00 будет действовать одна очередь отключений. С 18:00 до 22:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно.
Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что в среду потребление электроэнергии выросло более чем на 1%, а во вторник – на 2,2%.