Нацбанк знизив облікову ставку до 13%: що це означає

14 червня цього року Національний банк України ухвалив рішення про зниження облікової ставки на 0,5%. Таким чином, починаючи з цього часу, облікова ставка в Україні складає 13%. А це своєю чергою можна розцінювати як позитивний сигнал щодо інфляційних очікувань. Давайте проаналізуємо причини такої оцінки.

Нагадаємо, що ще раніше Нацбанк вже досить неочікувано знижував ставку — з 14,5% до 13,5%. Представники банку, як і раніше, впевнені у досить помірному зростанні інфляції до кінця року — в межах 5%. В умовах повномасштабної війни та нестабільної економічної ситуації це справді оптимістичний сценарій.

Але що означає зниження облікової ставки конкретно для споживачів? Насправді чимало:

Зниження відсоткових ставок за кредитами. Зниження облікової ставки може призводити до зменшення відсоткових кредитних ставок. Тобто позики стають дешевшими для споживачів, плюс стає легше отримати позикуз поганою кредитною історією.

Зменшення темпів інфляції. Як і було сказано вище, зменшення облікової ставки свідчить про уповільнення інфляції. Відповідно, темпи подорожчання товарів та послуг також сповільнюються.

Зростання економічної активності. Зниження облікової ставки може сприяти економічній активності, оскільки дешевші кредити стимулюють інвестиції та споживання. Це може мати позитивний вплив на економічне зростання та зайнятість.

З іншого боку, зниження облікової ставки може мати і певні негативні наслідки. Наприклад, така тенденція зрештою може впливати на відсоткові ставки за депозитами. Тобто депозити приносять менший дохід, що своєю чергою змушує інвесторів шукати інші шляхи для інвестицій та збільшення прибутків.

Водночас у Нацбанку підкреслюють, що згодом темпи інфляції все ж можуть відчутно прискоритися. Одним з головних чинників цього експерти називають зростання тиску на витрати бізнесу в умовах війни, невеликі сільськогосподарські врожаї у порівнянні з попередніми роками, підвищення тарифів на електроенергію тощо. Також на тлі здорожчання товарів і послуг зростають розміри заробітних плат, хоча й доволі незначною мірою. Втім, навіть доволі незначні темпи зростання також стимулюють інфляцію та прискорюють її. Поки що, на думку експертів, стрімка інфляція до кінця 2024 року виглядає досить малоймовірною. Однак робити прогнози на наступний 2025 рік поки що доволі складно, адже існує занадто багато обʼєктивних факторів, які можуть мати безпосередній вплив на економічну ситуацію в Україні.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance