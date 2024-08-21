Нацбанк снизил учетную ставку до 13%: что это значит

14 июня этого года Национальный банк Украины принял решение о снижении учетной ставки на 0,5%. Таким образом, начиная с этого времени, учетная ставка в Украине составляет 13%. А это в свою очередь можно расценивать как позитивный сигнал относительно инфляционных ожиданий. Давайте проанализируем причины такой оценки.

Напомним, что еще раньше Нацбанк уже достаточно неожиданно снижал ставку — с 14,5% до 13,5%. Представители банка по-прежнему уверены в достаточно умеренном росте инфляции до конца года — в пределах 5%. В условиях полномасштабной войны и нестабильной экономической ситуации это действительно оптимистичный сценарий.

Но что означает снижение учетной ставки конкретно для потребителей? На самом деле немало:

Снижение процентных ставок по кредитам. Снижение учетной ставки может приводить к уменьшению процентных кредитных ставок. То есть займы становятся дешевле для потребителей, плюс можно легче получить займ с плохой кредитной историей.

Уменьшение темпов инфляции. Как и было сказано выше, уменьшение учетной ставки свидетельствует о замедлении инфляции. Соответственно, темпы подорожания товаров и услуг также замедляются.

Рост экономической активности. Снижение учетной ставки может способствовать экономической активности, поскольку более дешевые кредиты стимулируют инвестиции и потребление. Это может оказать положительное влияние на экономический рост и занятость.

С другой стороны, снижение учетной ставки может иметь и определенные негативные последствия. Например, такая тенденция в конце концов может влиять на процентные ставки по депозитам. То есть депозиты приносят меньший доход, что в свою очередь заставляет инвесторов искать другие пути для инвестиций и увеличения доходов.

В то же время в Нацбанке подчеркивают, что со временем темпы инфляции все же могут ощутимо ускориться. Одним из главных факторов этого эксперты называют рост давления на расходы бизнеса в условиях войны, небольшие сельскохозяйственные урожаи по сравнению с предыдущими годами, повышение тарифов на электроэнергию и тому подобное. Также на фоне подорожания товаров и услуг растут размеры заработных плат, хотя и довольно незначительно. Впрочем, даже довольно незначительные темпы роста также стимулируют инфляцию и ускоряют ее. Пока, по мнению экспертов, стремительная инфляция до конца 2024 года выглядит достаточно маловероятной. Однако делать прогнозы на следующий 2025 год пока довольно сложно, ведь существует слишком много объективных факторов, которые могут иметь непосредственное влияние на экономическую ситуацию в Украине.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance