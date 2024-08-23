Стало відомо, на що українці найчастіше беруть кредити готівкою

Кількість відкритих кредитів готівкою в Україні зростає вже кілька років поспіль. Ми спробували дізнатися, для яких саме цілей найчастіше беруть кредити українці у 2024 році.

Більшість українців використовують кредитні кошти для певних великих чи відносно великих витрат, наприклад, для ремонту чи відновлення житла, купівлі техніки чи меблів, придбання чи ремонту автомобіля. Останнім часом також спостерігається активність купівель за кредитні кошти генераторів, зарядних станцій та сонячних батарей.

Зараз отримати позику можна доволі просто в режимі онлайн — в багатьох банках та небанківських установах доступе оформлення кредиту через Банк ID. Це сервіс, який дозволяє надавати цифрові копії документів онлайн за запитом іншої компанії, наприклад, мікрофінансової організації чи банку.

Як зазначають в українських банках, у сфері готівкового кредитування спостерігається досить виражена сезонність попиту, хоча відмінність з роками до повномасштабного вторгнення росії в України доволі помітна. Так, раніше активність позичальників стрімко зростала навесні — у березні та квітні, а вже до літа поступово знижувалася. Зараз же впродовж року динаміка залишається відносно стабільною. Разом з тим, як нещодавно повідомили в Нацбанку України, вже другий рік поспіль зменшується кількість непрацюючих кредитів. Тобто таких, за якими позичальник не має змоги виконувати свої кредитні зобовʼязання — своєчасно та у повному обсязі вносити обовʼязкові платежі.

Експерти повʼязують поступове зростання кількості виданих кредитів з певною стабілізацією економіки, а також покращення фінансового стану позичальників. Плюс зараз кредитні політики банків все частіше помʼякшуються, щоб стимулювати інтерес аудиторії.

Наразі більшість банків та небанківських фінансових установ очікують збільшення кількості виданих кредитів наприкінці літа та на початку осені, коли діти підуть до школи, а у батьків, відповідно, зʼявляться додаткові витрати. Наступним витком попиту на споживчі готівкові кредити можуть стати новорічні свята, коли рівень витрат громадян також суттєво зростає. Однак це буде залежати від багатьох зовнішніх обʼєктивних факторів, у тому числі ситуації з енергетикою.

Безсумнівно, можна стверджувати, що перед банками та іншими кредитними установами зараз стоїть завдання активніше залучати аудиторію, пропонуючи менші відсоткові ставки та загалом надаючи більш комфортні умови кредитування.

Олег Малютін, автор розділу Курс Finance