Стало известно, на что украинцы чаще всего берут кредиты наличными

Количество открытых кредитов наличными в Украине растет уже несколько лет подряд. Мы попытались узнать, для каких именно целей чаще всего берут кредиты украинцы в 2024 году.

Большинство украинцев используют кредитные средства для определенных крупных или относительно крупных расходов, например, для ремонта или восстановления жилья, покупки техники или мебели, приобретения или ремонта автомобиля. В последнее время также наблюдается активность покупок за кредитные средства генераторов, зарядных станций и солнечных батарей.

Сейчас получить кредит можно довольно просто в режиме онлайн — во многих банках и небанковских учреждениях доступно оформление кредита через Банк ID. Это сервис, который позволяет предоставлять цифровые копии документов онлайн по запросу другой компании, например, микрофинансовой организации или банка.

Как отмечают в украинских банках, в сфере наличного кредитования наблюдается достаточно выраженная сезонность спроса, хотя отличие с годами до полномасштабного вторжения россии в Украину довольно заметно. Так, ранее активность заемщиков стремительно росла весной — в марте и апреле, а уже к лету постепенно снижалась. Сейчас же в течение года динамика остается относительно стабильной. Вместе с тем, как недавно сообщили в Нацбанке Украины, уже второй год подряд уменьшается количество неработающих кредитов. То есть таких, по которым заемщик не имеет возможности выполнять свои кредитные обязательства — своевременно и в полном объеме вносить обязательные платежи.

Эксперты связывают постепенный рост количества выданных кредитов с определенной стабилизацией экономики, а также улучшением финансового состояния заемщиков. Плюс сейчас кредитные политики банков все чаще смягчаются, чтобы стимулировать интерес аудитории.

Сейчас большинство банков и небанковских финансовых учреждений ожидают увеличения количества выданных кредитов в конце лета и в начале осени, когда дети пойдут в школу, а у родителей, соответственно, появятся дополнительные расходы. Следующим витком спроса на потребительские наличные кредиты могут стать новогодние праздники, когда уровень расходов граждан также существенно возрастает. Однако это будет зависеть от многих внешних объективных факторов, в том числе ситуации с энергетикой.

Несомненно, можно утверждать, что перед банками и другими кредитными учреждениями сейчас стоит задача активнее привлекать аудиторию, предлагая меньшие процентные ставки и в целом предоставляя более комфортные условия кредитования.

Олег Малютин, автор раздела Курс Finance