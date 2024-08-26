Під Києвом працює ППО – військова адміністрація

Поблизу Києва працює протиповітряна оборона, в столиці чути звуки вибухів, киян закликають залишатись в укриттях. Про це заявив очільник КМВА Сергій Попко, повідомляє Українська правда.

"Повітряна тривога триває! В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" , – йдеться в повідомленні.

Жителів Київщини також застерігають, що триває ракетна атака. "Просимо всіх залишатися в укриттях. В області працює ППО", йдеться в повідомленні.

Наразі триває﻿ масована ракетна атака Росії: по всій Україні - повітряна тривога.

У Луцьку працювала ППО, вибухи лунають у Харкові, Запоріжжі, Одесі та інших містах.

Повітряні сили повідомляють про політ повітряних цілей ворога у своїх соцмережах і закликають не виходити з укриттів.