Под Киевом работает ПВО - военная администрация

Вблизи Киева работает противовоздушная оборона, в столице слышны звуки взрывов, киевлян призывают оставаться в укрытиях. Об этом заявил глава КГВА Сергей Попко, сообщает Украинская правда.

"Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" , – говорится в сообщении.

Жителей Киевщины также предостерегают, что продолжается ракетная атака. "Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО", говорится в сообщении.

Сейчас продолжается﻿ массированная ракетная атака России: по всей Украине - воздушная тревога.

В Луцке работала ПВО, взрывы раздаются в Харькове, Запорожье, Одессе и других городах.

Воздушные силы сообщают о полете воздушных целей врага в своих соцсетях и призывают не выходить из укрытий.