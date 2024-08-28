Пентагон: США не змінили думку про обмеження на удари вглиб території РФ
За словами офіційного представника Міністерства оборони США, політика щодо використання американського озброєння для атак на російській території не змінилася, повідомляє Голос Америки.
Представник Пентагону у вівторок заявив про незмінність політики США щодо використання українцями американського озброєння для завдання ударів по території Росії.
Виступаючи на пресбрифінгу в Пентагоні, офіційний представник Міністерства оборони генерал-майор Патрік Райдер прокоментував військовий конфлікт між Росією та Україною, наголосивши, що США не беруть у ньому участі.
"Ми не воюємо з Росією. Ми не прагнемо конфлікту з Росією. Ми просто підтримуємо демократичну країну... і надаємо [українцям] можливість захистити себе", - сказав Райдер, додавши, що політика Пентагону щодо використання ЗСУ американської зброї для нанесення ударів по російській території не змінилася.
"Українці можуть використовувати допомогу, що надається США в галузі безпеки, для захисту від транскордонних атак, тобто для вогню у відповідь. Але що стосується далеких, глибоких ударів по Росії, то наша політика не змінилася", - підкреслив представник Пентагону.
Президент України Володимир Зеленський у понеділок знову закликав країни Заходу зняти обмеження щодо використання далекобійної зброї для ударів по території Росії. Ця заява була зроблена після того, як у ніч на понеділок Росія завдала великомасштабних ударів по Україні, застосувавши понад сто ракет і близько сотні безпілотників. Удари було завдано по критичній для цивільного населення інфраструктурі.
Своєю чергою, видання Politico повідомляє, що Київ готується представити Вашингтону список цілей у Росії, якщо Білий дім зніме обмеження на використання американської зброї. Видання з посиланням на трьох осіб, знайомих із ситуацією, пише, що міністр оборони України Рустем Умеров та радник офісу президента України Андрій Єрмак цього тижня відвідають Вашингтон і планують і представити список потенційних цілей.