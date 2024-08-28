Пентагон: США не изменили мнение об ограничениях на удары вглубь территории РФ

По словам официального представителя Министерства обороны США, политика в отношении использования американского вооружения для атак по российской территории не поменялась, сообщает Голос Америки.

Представитель Пентагона во вторник заявил о неизменности политики США в отношении использования украинцами американского вооружения для нанесения ударов по территории России.

Выступая на пресс-брифинге в Пентагоне, официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Патрик Райдер прокомментировал военный конфликт между Россией и Украиной, подчеркнув, что США не принимают в нем участия.

"Мы не воюем с Россией. Мы не стремимся к конфликту с Россией. Мы просто поддерживаем демократическую страну... и предоставляем [украинцам] возможность защитить себя" , - сказал Райдер, добавив, что политика Пентагона в отношении использования ВСУ американского оружия для нанесения ударов по российской территории не поменялась.

"Украинцы могут использовать помощь, оказываемую США в области безопасности, для защиты от трансграничных атак, то есть для ответного огня. Но что касается дальних, глубоких ударов по России, то наша политика не поменялась" , - подчеркнул представитель Пентагона.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник вновь призвал страны Запада снять ограничения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России. Это заявление было сделано после того, как в ночь на понедельник Россия нанесла крупномасштабные удары по Украине, применив более ста ракет и около сотни беспилотников. Удары были нанесены по критической для гражданского населения инфраструктуре.

В свою очередь издание Politico сообщает, что Киев готовится представить Вашингтону список целей в России, если Белый дом снимет ограничения на использование американского оружия. Издание, со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, пишет, что министр обороны Украины Рустем Умеров и советник офиса президента Украины Андрей Ермак на этой неделе посетят Вашингтон и планируют и представить список потенциальных целей.