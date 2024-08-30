DeepState: Війська РФ захопили село Коренево у Курській області
Російські війська захопили село Коренево у Курській області.
Про це повідомляє проєкт DeepState.
Також окупанти просунулися у Михайлівці, біля Пантелеймонівки (Покровський напрямок), Піщаного та Андріївки (Куп'янський напрямок).
Також зазначається, що багато змін у процесі верифікації або інформація за добу відсутня.
Раніше DeepState повідомляв, що росіяни окупували ще два населені пункти на Покровському напрямку – Мемрик та Калинове.