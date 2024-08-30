DeepState: Війська РФ захопили село Коренево у Курській області

Російські війська захопили село Коренево у Курській області.

Про це повідомляє﻿ проєкт DeepState.

Також окупанти просунулися у Михайлівці, біля Пантелеймонівки (Покровський напрямок), Піщаного та Андріївки (Куп'янський напрямок).

Також зазначається, що багато змін у процесі верифікації або інформація за добу відсутня.

Раніше DeepState повідомляв﻿, що росіяни окупували ще два населені пункти на Покровському напрямку – Мемрик та Калинове.