DeepState: Войска РФ захватили село Коренево в Курской области
Российские войска захватили село Коренево в Курской области.
Об этом сообщает проект DeepState.
Также оккупанты продвинулись в Михайловке, возле Пантелеймоновки (Покровское направление), Песчаного и Андреевки (Купянское направление).
Также отмечается, что много изменений в процессе верификации или информация в сутки отсутствует.
Ранее DeepState сообщал, что россияне оккупировали еще два населенных пункта на Покровском направлении - Мемрик и Калиново.