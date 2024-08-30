DeepState: Войска РФ захватили село Коренево в Курской области

Российские войска захватили село Коренево в Курской области.

Об этом сообщает проект DeepState.

Также оккупанты продвинулись в Михайловке, возле Пантелеймоновки (Покровское направление), Песчаного и Андреевки (Купянское направление).

Также отмечается, что много изменений в процессе верификации или информация в сутки отсутствует.

Ранее DeepState сообщал﻿, что россияне оккупировали еще два населенных пункта на Покровском направлении - Мемрик и Калиново.