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ППО збила 27 "Шахедів", ще кілька безпілотників спостерігаються на півночі – Повітряні сили

ППО збила 27 "Шахедів", ще кілька безпілотників спостерігаються на півночі – Повітряні сили
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

У ніч на 6 вересня російські війська атакували Україну безпілотниками типу Shahed, а також двома ракетами. Сили протиповітряної оборони збили 27 "Шахедів", ще 8 дронів були локаційно втрачені, один – полетів на окуповану територію. Водночас на півночі ще є кілька повітряних цілей, ймовірно дронів.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни застосували 44 ударні БпЛА типу Shahed, які запустили з районів Курська, Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда (окупований Крим). Також окупанти вдарили однією керованою авіаційною ракетою Х-59 та однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору Луганської та Брянської областей.

"В результаті протиповітряного бою станом на 8.00 збито 27 ударних БпЛА. 8 безпілотників – локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ), один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини.
Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі. Бойова робота триває!", – йдеться в повідомленні.

Цієї доби протиповітряна оборона працювала у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.

До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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