ПВО сбила 27 "Шахедов", еще несколько беспилотников наблюдаются на севере – Воздушные силы

В ночь на 6 сентября российские войска атаковали Украину беспилотниками типа Shahed, а также двумя ракетами. Силы противовоздушной обороны сбили 27 "Шахедов", еще 8 дронов были локационно потеряны, один - улетел на оккупированную территорию. В то же время на севере еще несколько воздушных целей, вероятно дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

В общей сложности россияне применили 44 ударных БпЛА типа Shahed, которые запустили из районов Курска, Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда (оккупированный Крым). Также оккупанты ударили одной управляемой авиационной ракетой Х-59 и одной противорадиолокационной ракетой Х-31П из воздушного пространства Луганской и Брянской областей.

"В результате противовоздушного боя по состоянию на 8.00 сбиты 27 ударных БпЛА. 8 беспилотников - локационно потеряны на территории Украины (вероятно упали под влиянием средств РЭБ), один БпЛА повернул в направлении оккупированной Донетчины.

Еще несколько воздушных целей (вероятно, ударные дроны) наблюдаются в воздушном пространстве на севере. Боевая работа продолжается!" , – говорится в сообщении.

В эти сутки противовоздушная оборона работала в Киевской, Кировоградской, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Львовской, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.

К отражению воздушного нападения противника привлекалась авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.