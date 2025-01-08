Яку схему погашення кредиту обрати: ануїтетну, класичну чи булітну?

При оформленні кредиту важливо розуміти, за якою схемою він погашається. Вибір схеми впливає на розмір щомісячних платежів, загальну суму переплати та інші умови кредитування. Розглянемо три основні схеми погашення кредиту: диференційовану, або класичну, булітну та ануїтетну. Зверніть увагу на те, що оформити споживчий кредит без відсотків неможливо, а реклама таких послуг заборонена законом.

Переваги диференційованої схеми

Диференційована схема – це одна з найпопулярніших моделей погашення кредиту, яка передбачає поступове зменшення щомісячних платежів протягом усього терміну кредитування. Її ще називають класичною. Структура платежів проста і зрозуміла. Клієнт завжди знає, яка частина платежу йде на погашення боргу, а яка – на відсотки. Кожен щомісячний платіж за диференційованою схемою складається з двох частин:

Погашення основного боргу. Ця частина платежу є фіксованою і не змінюється протягом усього терміну кредитування.

Відсотки. Сума відсотків, яку ви сплачуєте, зменшується з кожним наступним платежем. Це пов'язано з тим, що вони нараховуються на залишок боргу.

Чимала кількість позичальників за можливістю обирає саме цю схему, а не ануїтетний кредит.

Ануїтет: стабільні платежі щомісяця

Коли ви берете кредит за цією схемою, банк розраховує такий розмір щомісячного платежу, щоб протягом усього терміну кредитування ануїтетний платіж залишався незмінним.

Ануїтетна схема погашення кредиту має таку структуру платежів:

На початку терміну більша частина щомісячного платежу йде на погашення відсотків за користування кредитом.

В середині терміну співвідношення між погашенням основного боргу та сплатою відсотків стає приблизно рівним.

В кінці терміну більша частина щомісячного платежу йде на погашення основного боргу.

На відміну від класичної схеми, де початкові платежі можуть бути значними, ануітет передбачає рівні щомісячні внески. Ануїтетний спосіб погашення кредиту підходить тим, хто воліє точно планувати сімейний бюджет та уникнути фінансових навантажень на початку виплат. Але ануїтетний платіж — це не ідеальний варіант, адже сума переплати за відсотками більша, ніж при класичній схемі.

Особливості булітної схеми

Булітна система погашення кредиту – це цікава альтернатива традиційним ануїтетній і диференційованій схемам. Її особливість полягає у поступовому збільшенні розміру щомісячного платежу протягом усього терміну кредитування. На початку ви сплачуєте меншу суму, а з кожним наступним місяцем платіж стає дещо більшим. Такий підхід може бути вигідним для тих, хто очікує зростання своїх доходів у майбутньому або просто хоче почати з менших платежів.

Головна ідея булітної схеми полягає в тому, що на початку кредитування більша частина платежу припадає на відсотки, а на погашення основного боргу – менша. Згодом ця пропорція змінюється, і поступово більша частина платежу спрямовується на погашення боргу. Це дозволяє зменшити загальну суму переплати порівняно з ануїтетною схемою, особливо якщо ви плануєте достроково погасити кредит.

Як зрозуміти, яка саме схема підійде вам?

Вибір схеми погашення кредиту – це індивідуальне рішення, яке залежить від ваших конкретних потреб та фінансової ситуації. Якщо ви не впевнені у своїх фінансових можливостях в майбутньому, краще вибрати більш стабільну ануїтетну схему. Так ви одразу будете знати, на що розраховувати протягом всього терміну виплати. Якщо ви хочете швидше позбутися боргу і готові до більших початкових платежів, то класична схема може бути більш вигідною.

Зробити розрахунок платежів допоможе ануїтетний калькулятор. Цей онлайн-інструмент дозволяє швидко і точно розрахувати всі параметри кредиту. Для цього треба внести наступні дані: суму кредиту, процентну ставку, термін кредитування, валюту кредиту. Щоб зрозуміти графік погашення кредиту, приклад не буде зайвим. Припустимо, ви берете кредит у розмірі 100 000 гривень під 12% річних на 1 рік. Ануїтетна схема передбачає фіксований щомісячний платіж, який становить приблизно 8 885 гривень. На початку більша частина платежу піде на погашення відсотків (близько 1 000 гривень), а решта – на зменшення основного боргу. З кожним наступним місяцем частка, яка йде на погашення боргу, буде збільшуватися, а на відсотки – зменшуватися.

А ось за диференційованою схемою перший платіж буде становити близько 9 167 гривень, а останній – 8 000 гривень. Загальна сума переплати за рік за класичною схемою буде меншою, ніж за ануїтетною.

Перед прийняттям рішення варто ретельно зважити всі за і проти. Перед укладанням кредитного договору уважно ознайомтеся з усіма умовами, включаючи схему погашення, процентну ставку, штрафи за прострочення платежів та інші важливі деталі. Радимо звернутися до фінансового консультанта для прийняття обґрунтованого рішення.

Анатолій Рубан, автор розділу Курс Finance