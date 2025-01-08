Какую схему погашения кредита выбрать: аннуитетную, классическую или буллитную?

При оформлении кредита важно понимать, по какой схеме он погашается. Выбор схемы влияет на размер ежемесячных платежей, общую сумму переплаты и другие условия кредитования. Рассмотрим три основные схемы погашения кредита: дифференцированную, буллитную и аннуитетную. Обратите внимание, что оформить потребительский кредит без процентов невозможно, а реклама таких услуг запрещена законом.

Преимущества дифференцированной схемы

Дифференцированная схема — это одна из самых популярных моделей погашения кредита, которая предусматривает постепенное уменьшение ежемесячных платежей на протяжении всего срока кредитования. Ее еще называют классической. Структура платежей простая и понятная. Клиент всегда знает, какая часть платежа идет на погашение долга, а какая — на проценты. Каждый ежемесячный платеж по дифференцированной схеме состоит из двух частей:

Погашение основного долга. Эта часть платежа является фиксированной и не меняется на протяжении всего срока кредитования.

Проценты. Сумма процентов, которую вы платите, уменьшается с каждым последующим платежом. Это связано с тем, что они начисляются на остаток долга.

Большое количество заемщиков по возможности выбирает именно эту схему, а не аннуитетный кредит.

Аннуитет: стабильные ежемесячные платежи

Когда вы берете кредит по аннуитетной схеме, банк рассчитывает такой размер ежемесячного платежа, чтобы на протяжении всего срока кредитования аннуитетный платеж оставался неизменным.

Аннуитетная схема погашения кредита имеет такую структуру платежей:

В начале срока большая часть ежемесячного платежа идет на погашение процентов за пользование кредитом.

В середине срока соотношение между погашением основного долга и уплатой процентов становится примерно равным.

В конце срока большая часть ежемесячного платежа идет на погашение основного долга.

В отличие от классической схемы, где первоначальные платежи могут быть значительными, аннуитет предусматривает равные ежемесячные взносы. Аннуитетный способ погашения кредита подходит тем, кто предпочитает точно планировать семейный бюджет и избежать финансовых нагрузок в начале выплат. Но аннуитетный платеж – это не идеальный вариант, ведь сумма переплаты по процентам получается больше, чем при классической схеме.

Особенности буллитной схемы погашения кредита

Буллитная система погашения кредита — это интересная альтернатива традиционным аннуитетной и дифференцированной схемам. Ее особенность заключается в постепенном увеличении размера ежемесячного платежа в течение всего срока кредитования. В начале вы платите меньшую сумму, а с каждым последующим месяцем платеж становится несколько больше. Такой подход может быть выгодным для тех, кто ожидает рост своих доходов в будущем или просто хочет начать с меньших платежей.

Главная идея буллитной схемы заключается в том, что в начале кредитования большая часть платежа приходится на проценты, а на погашение основного долга — меньшая. Со временем эта пропорция меняется, и постепенно большая часть платежа направляется на погашение долга. Это позволяет уменьшить общую сумму переплаты по сравнению с аннуитетной схемой, особенно если вы планируете досрочно погасить кредит.

Как понять, какая именно схема подойдет вам?

Выбор схемы погашения кредита — это индивидуальное решение, которое зависит от ваших конкретных потребностей и финансовой ситуации. Если вы не уверены в своих финансовых возможностях в будущем, лучше выбрать более стабильную аннуитетную схему. Так вы сразу будете знать, на что рассчитывать в течение всего срока выплаты. Если вы хотите быстрее избавиться от долга и готовы к большим начальным платежам, то классическая схема может быть более выгодной.

Сделать расчет платежей поможет аннуитетный калькулятор. Этот онлайн-инструмент позволяет быстро и точно рассчитать все параметры кредита. Для этого надо внести следующие данные: сумму кредита, процентную ставку, срок кредитования, валюту кредита. Чтобы понять график погашения кредита, пример не будет лишним. Допустим, вы берете кредит в размере 100 000 гривен под 12% годовых на 1 год. Аннуитетная схема предполагает фиксированный ежемесячный платеж, который составляет примерно 8 885 гривен. В начале большая часть платежа пойдет на погашение процентов (около 1 000 гривен), а остальное — на уменьшение основного долга. С каждым последующим месяцем доля, которая идет на погашение долга, будет увеличиваться, а на проценты — уменьшаться.

А вот по дифференцированной схеме первый платеж будет составлять около 9 167 гривен, а последний — 8 000 гривен. Общая сумма переплаты за год по классической схеме будет меньше, чем по аннуитетной.

Перед принятием решения стоит тщательно взвесить все за и против. Перед заключением кредитного договора внимательно ознакомьтесь со всеми условиями, включая схему погашения, процентную ставку, штрафы за просрочку платежей и другие важные детали. Советуем обратиться к финансовому консультанту для принятия обоснованного решения.

Анатолий Рубан, автор раздела Курс Finance