Шоколадные вафли с ягодами: рецепт вкусного завтрака

Если хотите разнообразить традиционное меню, приготовьте на завтрак – вкусные вафли с шоколадом и фруктами. Обязательно попробуйте, сообщает 24 Канал.

Ароматные вафли на завтрак, понравится детям и взрослым. 3 июля празднуют – День шоколадных вафель.

Традиционно американские вафли готовят из муки, яиц, с добавлением разрыхлителя. Также в тесто добавьте какао – шоколадные вафли. Толстые вафли прямоугольной формы готовят с помощью вафельницы и украшают сливками, добавляют фрукты, сироп и шоколад.

Как приготовить шоколад

Время: 20 минут

20 минут Порции: 2 – 4

2 – 4 Калорийность на 100 граммов: 298 ккал

Ингредиенты: – 150 миллилитров молока 2,5%; – 80 граммов какао-порошка; – 50 граммов сливочного масла 82%; – 50 граммов сахара.

Масло нарежьте кубиками. В кастрюлю вылейте молоко, добавьте сливочное масло, доведите до кипения в течение 10 – 15 минут, но не кипятите. Готовьте до растворения сливочного масла. Далее – добавьте какао, сахар, снова доведите до кипения еще 10 минут, перемешайте до однородной консистенции. Снимите с огня.

Как приготовить вафли

Время: 15 минут

15 минут Порции: 2 – 4

2 – 4 Калорийность на 100 граммов: 292 ккал

Ингредиенты: – 250 граммов муки; – 2 яйца; – 500 миллилитров молока 2,5%; – 3 столовые ложки сахара; – 2 столовые ложки растительного масла; – разрыхлитель; – щепотка соли.