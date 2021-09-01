Стромболи или пицца-ролл: 3 рецепта для отличного ланча на работе или в школе

Тесто для стромболи, слоено-дрожжевое, можно купить готовое, а можно приготовить самим. Но жидкий соус, как бывает с обычной пиццей, не подходит, нужна густая томатная паста. Для сочности лучше взять больше сыра, сообщает Сегодня.

Если вы знаете Италию, то в этой стране есть маленький вулканический остров Стромболи недалеко от Сицилии. Существует версия, что пицца-ролл названа в его честь. Но впервые эту закрытую пиццу приготовили в США. Скорее всего, это были итальянские эмигранты. Эта пицца действительно напоминает вулкан, ведь внутри нее – сочная горячая начинка, похожая на лаву. Если вы любите итальянскую кухню и знаете все ее правила и особенности, то пора попробовать стромболи.

Стромболи с салями

Стромболи с салями
Фото: instagram.com/prosto_vkusno_recepty

Ингредиенты

  • Томатная паста – 150 г
  • Моцарелла – 350 г
  • Салями – 15 кусочков
  • Яйцо – 1 шт.
  • Специи

Для теста

  • Теплая вода – 250 мл
  • Сухие дрожжи – 1 ч. л.
  • Мед или сахар – 1 ст. л.
  • Соль – 2 ч. л.
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Мука – 400 г
  • Оливковое масло

Способ приготовления

  1. Смешать стакан теплой воды с дрожжами и чайной ложкой сахара. Добавить 2 ч. л. соли и 2 ст. л. оливкового масла. Замесить тесто в комбайне, вымешивать минут 15-20, после чего положить в миску с небольшим количеством растительного масла, накрыть полотенцем и оставить в таком положении подходить на час или полтора.
  2. Когда тесто подошло, взять половину и раскатать из него пласт размером 25х40. Выложить томатный соус, оставляя с краев 6-7 см со всех сторон.
  3. На порезанные помидоры положить тертую моцареллу, разложить кусочки салями, взять яйцо, слегка его взбить, чтобы смазать незаполненные края.
  4. Завернуть узкие края теста, завернуть в рулет и перенести на противень.
  5. Смазать поверхность рулета яйцом, посыпать оставшимся сыром, сделать на рулете поперечные разрезы через 4-5 см. Посыпать сухими травами.
  6. Выпекать стромболи в духовке при температуре 200 градусов до готовности.

Стромболи с шампиньонами и маслинами

Стромболи с шампиньонами и маслинами
Фото: instagram.com/frey_one

Стромболи с шампиньонами и маслинами / Фото: instagram.com/frey_one/

Ингредиенты для теста

  • Мука – 150 г
  • Сухие дрожжи – 4 г
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Оливковое масло – 3 ст. л.
  • Теплая вода – 80 мл

Для соуса

  • Томатная паста – 100 г
  • Помидор – 1 шт.
  • Орегано – 0,5 ч. л.
  • Базилик – 0,5 ч. л.
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Черный перец – по вкусу

Для начинки

  • Гауда – 150 г
  • Моцарелла – 150 г
  • Салями – 100 г
  • Шампиньоны – 3 шт.
  • Маслины, орегано – по вкусу

Способ приготовления

  1. Смешать дрожжи с теплой водой и щепоткой сахара. Добавить муку, соль и вымесить тесто. Поставить в теплое место на 40-60 минут.
  2. Для соуса мелко нарезать помидор, смешать остальные ингредиенты и довести до однородности.
  3. Раскатать тесто в прямоугольник, смазать соусом. Сверху выложить тертую гауду и моцареллу, нарезанные грибы, салями и маслины. Добавить специи по вкусу. Сформировать рулет.
  4. Сверху смазать взбитым яйцом и посыпать кунжутом.
  5. Выпекать в смазанной растительным маслом форме при 200 градусов до готовности.

Стромболи с ветчиной и сыром

Пицца в рулете
Фото: instagram.com/chili_lilya

Ингредиенты (1 чашка – 200 мл)

  • Томатный соус – 1 чашка
  • Моцарелла – 1,5 чашки
  • Ветчина – 15 кусочков, можно заменить вареной курицей
  • Яйцо – 1 шт.
  • Орегано – по вкусу

Для теста

  • Теплая вода – 1 чашка
  • Сухие дрожжи – 1 ч. л.
  • Мед (сахар) – 1 ст. л.
  • Соль – 2 ч. л.
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Мука – 3 чашки

Способ приготовления

  1. Смешать стакан теплой воды с дрожжами и чайной ложкой сахара. Добавить 2 ч. л. соли и 2 ст. л. оливкового масла.
  2. Замесить тесто, хорошо вымешав. Положить в миску с небольшим количеством растительного масла, накрыть полотенцем и оставить в таком положении подходить на час или полтора.
  3. Когда тесто подойдет, взять половину и раскатать из него пласт размером 25x40. Выложить томатный соус, оставляя от краев 6-7 см со всех сторон.
  4. На соус положить тертую моцареллу, разложить кусочки ветчины, взять яйцо, слегка его взбить, чтобы смазать незаполненные края. Завернуть узкие края теста, завернуть все это в рулет и перенести на противень.
  5. Смазать поверхность рулета яйцом, посыпать оставшимся сыром, сделать на рулете поперечные разрезы через 4-5 см.
  6. Посыпать орегано. Выпекать при температуре 200 градусов до готовности.

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