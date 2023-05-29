ПВО сбила все 11 "Искандеров", которые РФ запустила на Киев — Воздушные силы

Силы противовоздушной обороны сбили все 11 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер", запущенных Россией.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Баллистические ракеты "Искандер-М" и крылатые ракеты "Искандер-К" россияне запустили с северного направления примерно в 11:30.

Ранее спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат заявлял﻿, что Россия пыталась нанести ракетный удар по Киеву ракетами "Искандер".

"Фактически небольшой срок времени понадобился врагу, чтобы нанести первые удары. Это говорит о том, что были применены ракеты, которые летят по баллистической траектории" , — сказал Игнат.

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 11:09. В 11:16 в городе начались взрывы. Местные власти сообщали о работе ПВО.