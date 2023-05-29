ППО збила всі 11 "Іскандерів", які РФ запустила на Київ — Повітряні сили

Сили протиповітряної оборони збили усі 11 балістичних та крилатих ракет типу "Іскандер", які запустила Росія.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил.

Балістичні ракети "Іскандер-М" та крилаті ракети "Іскандер-К" росіяни запустили з північного напрямку приблизно об 11:30.

Раніше речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв﻿, що Росія намагалася завдати ракетного удару по Києву ракетами "Іскандер".

"Фактично невеликий термін часу знадобився ворогові, щоб завдати перших ударів. Це говорить про те, що були застосовані ракети, які летять балістичною траєкторією" , — сказав Ігнат.

Повітряну тривогу в Києві оголосили﻿ об 11:09. Об 11:16 у місті почали лунати вибухи. Місцева влада повідомляла﻿ про роботу ППО.