ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело — росСМИ
В ФСБ России возбудили уголовное дело против главаря ПИК "Вагнер" Пригожина из-за его высказывания.
Об этом пишет пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.
В сообщении говорится, что дело было возбуждено по подозрению в деле о военном мятеже.
Накануне Пригожин заявил, что регулярные войска российской армии, подчиненные Минобороны России, ударили по месту дислокации "вагнеровцев". В Минобороны РФ это отрицали.
Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин "уже в курсе" ситуации с Пригожиным.