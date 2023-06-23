ФСБ России возбудила против Пригожина уголовное дело — росСМИ

В ФСБ России возбудили уголовное дело против главаря ПИК "Вагнер" Пригожина из-за его высказывания.

Об этом пишет пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет РФ.

В сообщении говорится, что дело было возбуждено по подозрению в деле о военном мятеже.

Накануне Пригожин заявил﻿, что регулярные войска российской армии, подчиненные Минобороны России, ударили по месту дислокации "вагнеровцев". В Минобороны РФ это отрицали.

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал﻿, что Путин "уже в курсе" ситуации с Пригожиным.