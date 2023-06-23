ФСБ Росії порушила проти Пригожина кримінальну справу — росЗМІ

У ФСБ Росії порушили кримінальну справу проти ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина через його висловлювання.

Про це пише﻿ пропагандистське агентство ТАСС з посиланням на Національний антитерористичний комітет РФ.

У повідомленні йдеться, що справу порушили за підозрою у справі про військовий заколот.

Напередодні Пригожин заявив﻿, що регулярні війська російської армії, підпорядковані Міноборони Росії, вдарили по місцю дислокації "вагнерівців". У Міноборони РФ це заперечили.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков розповів﻿, що Путін "вже в курсі" ситуації з Пригожиним.